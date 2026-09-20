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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Фіцо звинуватив Захід у провокуванні війни з Росією — гучна заява

Прем’єр Словаччини вважає, що західні політки прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією у разі поразки України на полі бою.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Associated Press

Деякі західні політики прагнуть конфлікту між НАТО та Росією після «провальної» стратегії підтримки України.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Reuters.

Фіцо зазначив, що Європа як ніколи близька до масштабної війни, яка може виникнути через події в Україні.

«Ми стикаємося зі смертельною небезпекою», — сказав він і додав, що Захід «підливає масла у вогонь», безрезультатно підтримуючи Україну.

Він також додав, що війна в Україні не є війною Словаччини, як і війною НАТО.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що робитиме все, аби країна не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 НАТО, та поставив під сумнів можливість відправлення словацьких військових на захист союзників.

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