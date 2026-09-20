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Фицо обвинил Запад в провоцировании войны с Россией — громкое заявление
Премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с Россией в случае поражения Украины на поле боя.
Некоторые западные политики стремятся к конфликту между НАТО и Россией после «провальной» стратегии поддержки Украины.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Reuters.
Фицо отметил, что Европа как никогда близка к масштабной войне, которая может возникнуть из-за событий в Украине.
«Мы сталкиваемся со смертельной опасностью», — сказал он и добавил, что Запад «подливает масла в огонь», безрезультатно поддерживая Украину.
Он также добавил, что война на Украине не является войной Словакии, как и войной НАТО.
Напомним, Фицо заявил, что будет делать все, чтобы страна не была вовлечена в военный конфликт в случае применения статьи 5 НАТО, и подверг сомнению возможность отправки словацких военных в защиту союзников.