В Антарктиде обнаружили следы гор гималайского масштаба: они могли изменить жизнь на Земле

Антарктида / © unsplash.com

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Под толщей льда Антарктиды могут храниться остатки древних горных систем, которые когда-то по масштабам могли походить на современные Гималаи. Ученые предполагают, что их формирование и разрушение создало условия, способствующие развитию сложной жизни на Земле.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Alert.

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Речь идет о горах, которые возникли примерно 650-450 млн лет назад при формировании суперконтинента Гондвана. Непосредственно исследовать их сложно, так как более 99,5% Антарктиды покрыто льдом.

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Поэтому геологи из Австралийского национального университета проанализировали кристаллы циркона, попавшие с континента в океанические отложения. В общей сложности они исследовали более 1700 новых образцов и сопоставили их с тысячами уже известных.

Возраст и химический состав цирконов указали на мощный период горообразования именно при формировании Гондваны. Часть кристаллов также имеет признаки, что они сформировались глубоко под чрезвычайно высокими горами.

По версии исследователей, столкновение территорий, ныне соответствующих Антарктиде, Индии, Австралии и Калахари, могло образовать горные системы гималайского масштаба.

Как древние горы могли повлиять на жизнь

По мере разрушения этих гор огромное количество осадочных пород попадало в океан. Вместе с ними в воду поступали фосфор, железо и другие питательные вещества, необходимые водорослям и цианобактериям.

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Это могло усилить фотосинтез и выработку кислорода. Одновременно быстрое погребение органического углерода и пирита в осадочных породах могло уменьшать повторное поглощение этого кислорода.

В результате океаны могли получить одновременно больше питательных веществ и кислорода — факторов, необходимых для развития более сложных форм жизни и организмов с минерализованными скелетами.

В то же время авторы не утверждают, что именно эти горы непосредственно повлекли за собой кембрийский взрыв, во время которого резко возросло многообразие животных. Речь идет скорее о том, что горообразование могло создать благоприятные условия для этого процесса.

Ученые также признают, что точные масштабы и время роста уровня кислорода до сих пор остаются предметом дискуссий.

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Остатки древних горных «корней» и часть образовавшихся ими осадков, по предположению исследователей, до сих пор могут быть захоронены под современным ледниковым покровом Антарктиды.

Напомним, Антарктида сотни миллионов лет назад выглядела совсем иным. Климат был теплым и влажным, а континент был покрыт растительностью и населен разнообразными животными. Однако около 34 миллионов лет назад ситуация резко изменилась — над Восточной Антарктидой начали формироваться ледники.

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