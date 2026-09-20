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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Кейт в стильном тренче от Burberry сыграла в хоккей на траве

Принцесса Уэльская продемонстрировала свои отличные спортивные навыки во время поездки с принцем Уильямом в Шотландию.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Супруги встретились с представителями основной и молодежной команд клуба во время посещения клуба шинти Bute Shinty Club в Ротесее в рамках королевского визита на остров Бьют.

Пара попробовала свои силы в этом виде спорта, похожем на хоккей на траве, а также приняла участие в уборке пляжа в заливе Эттрик и заглянула в принадлежащий местному сообществу паб Anchor Tavern.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская, которая ранее много занималась спортом, особенно в студенческие годы, продемонстрировала навыки собравшейся публике. Она не стала переобуваться, а играла в сапогах челси из замши и одета в плащ Burberry и джинсы Holland Cooper шоколадного цвета своей любимой модели скинни.

Ее образ также дополнял ремень Maison Hotel и золотые серьги были в ушах от любимого бренда Kiki McDonough.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Ранее мы показывали, как Кейт и Уильям прибыли с визитом в город Ротсей в Шотландии, и как выбрали похожие образы для этого выхода.

/ © Associated Press

© Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

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