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Принцесса Кейт в стильном тренче от Burberry сыграла в хоккей на траве
Принцесса Уэльская продемонстрировала свои отличные спортивные навыки во время поездки с принцем Уильямом в Шотландию.
Супруги встретились с представителями основной и молодежной команд клуба во время посещения клуба шинти Bute Shinty Club в Ротесее в рамках королевского визита на остров Бьют.
Пара попробовала свои силы в этом виде спорта, похожем на хоккей на траве, а также приняла участие в уборке пляжа в заливе Эттрик и заглянула в принадлежащий местному сообществу паб Anchor Tavern.
Принцесса Уэльская, которая ранее много занималась спортом, особенно в студенческие годы, продемонстрировала навыки собравшейся публике. Она не стала переобуваться, а играла в сапогах челси из замши и одета в плащ Burberry и джинсы Holland Cooper шоколадного цвета своей любимой модели скинни.
Ее образ также дополнял ремень Maison Hotel и золотые серьги были в ушах от любимого бренда Kiki McDonough.
Ранее мы показывали, как Кейт и Уильям прибыли с визитом в город Ротсей в Шотландии, и как выбрали похожие образы для этого выхода.