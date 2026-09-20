Княгиня Шарлин блистала на гала-вечере в платье любимого бренда принцессы Кейт

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Для создания своего гламурного вечернего образа княгиня Шарлин обратилась к одному из любимых дизайнеров принцессы Кейт. Она выбрала черное платье от Jenny Packham, дополненное накидкой-пелериной с отделкой из кристаллов и бахромой, дополнив его сверкающими бриллиантовыми украшениями от Repossi.

Шарлин держала в руках небольшой черный клатч и была обута в черные туфли на каблуках с острым носком. Ее светлые волосы были собраны в высокую прическу с мягко уложенной прядью спереди, а макияж в стиле смоки айс и розовая помада дополняли вечерний наряд.

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Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее муж князь Альбер II был в черном смокинге и галстуке-бабочке, приветствуя гостей на торжестве, посвященном двадцатилетию работы в области охраны окружающей среды.

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Гала-вечер в Монако ознаменовал собой важную годовщину для Альбера, основавшего свой фонд в 2006 году. В своей работе фонд уделял особое внимание изменению климата, биоразнообразию и водным ресурсам, реализуя проекты, направленные на поддержку как экосистем, так и сообществ, зависящих от них. В преддверии торжества фонд заявил, что поддержал более 830 проектов по всему миру.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Ранее, напомним, княгиня Шарлин в эффектном костюме любимого королевского бренда посетила другую церемонию.

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