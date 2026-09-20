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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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У Меган Маркл всегда будет королевский титул: названа причина

Герцог и герцогиня Сассекские получили свои титулы после свадьбы в 2018 году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Выйдя замуж за принца Гарри в мае 2018 года, Меган стала герцогиней Сассекской, графиней Дамбартонской и баронессой Килкил.

Однако с момента сенсационного заявления Сассекских в 2020 году разгорелись многочисленные дебаты о том, следует ли разрешить паре использовать свои титулы герцога и герцогини, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

В интервью изданию The Royal Beat Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty Magazine, заявила, что не верит, что пара потеряет титулы.

«Я не думаю, что с титулами что-то случится, потому что, если они потеряют свои титулы, Гарри останется принцем крови, а Меган, вместо того чтобы быть герцогиней Сассекской, станет принцессой Генри... Это действительно запутает американцев. Думаю, лучше всего просто оставить все как есть, потому что это выглядит недоброжелательно и ненужно. Королева Елизавета II дала им титулы, пусть сохраняют их. Думаю, лучше всего оставить их, игнорировать и позволить им жить своей жизнью — что, собственно, и делают дворец и королевская семья», - цитирует слова эксперта издание express.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Недавно мы рассказывали детальнее, что король Чарльз публично обозначил новый статус Гарри и Меган в Британии, после того, как семья вернулась жить на родину младшего сына монарха.

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