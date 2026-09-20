«Смелости не хватило подойти»: Петера Мадьяра облили вином на празднике в Венгрии (видео)

Петера Мадьяра облили вином / © Associated Press

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В Венгрии произошел досадный случай с участием премьер-министра страны Петера Мадьяра — его облили вином. Курьезный случай произошел в Сексарде на Праздник урожая, куда политика пригласили после поездки в Печ. Сам премьер-министр опубликовал видео инцидента и призвал распространять его.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

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Петера Мадьяра облили вином на празднике: кто это сделал и зачем

Мадьяр опубликовал видео, на котором видно, как мужчина делает глоток из бокала, и с близкого расстояния выливает жидкость в сторону главы правительства.

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Нападающего немедленно вывел с места происшествия охранник, а политик продолжил разговор с работниками заведения.

Мадьяр отреагировал на событие очень эмоционально.

«Один из бывших сторонников Орбана напился до состояния обманчивой храбрости. По дороге домой из Печа мы по приглашению местных жителей посетили праздник Сбора урожая в Сексарде. Этого „господина“, очевидно, раздражало, что все вокруг хорошо проводят время, а мы общаемся и фотографируемся с сотнями людей», — пишет премьер Венгрии.

Он написал, что мужчине не хватило смелости подойти поближе, а чудесное вино пропало зря.

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Это уже не первый подобный выпад в сторону политика. Раньше по отношению к нему провели похожую провокацию у Западного вокзала, когда он направлялся на совместный брифинг с Давидом Витези — в тот раз в него плюнули.

Тогда Мадьяр принял ситуацию спокойно и сказал, что не считает Венгрию опасной страной.

Венгрия: последние новости

Напомним, Венгрия приняла решение выслать из страны 10 российских дипломатов. По поручению заместителя премьер-министра Венгрии Аниты Орбан, глава МИД уже проинформировал об этом посла РФ в Будапеште и призвал россиян покинуть территорию государства из-за нарушения норм Венской конвенции.

Причиной ссылки стала деятельность дипломатов, которую венгерские силы безопасности сочли недопустимой. Анита Орбан подчеркнула, что это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии, однако оно не означает разрыва дипломатических отношений с РФ. Страна намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил.

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