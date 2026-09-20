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- Украина
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"Резерв+" не работает — что известно о сбое
Разработчики уже работают над обновлением сервиса. Проблему планируют устранить в ближайшее время.
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Сегодня, 20 сентября, в «Резерв+» произошел сбой.
В Сети пользователи сообщают о сбое. Отмечается, что войти в приложение и получить электронный военно-учетный документ не удалось. При авторизации отображается сообщение о технической ошибке.
Пока официальных комментариев относительно причин сбоя от Министерства обороны нет.
Ранее в Минобороны рекомендовали заранее сохранить PDF-версию электронного военного документа, чтобы он всегда был под рукой: для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».
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