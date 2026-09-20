ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1249
Время на прочтение
1 мин

"Резерв+" не работает — что известно о сбое

Разработчики уже работают над обновлением сервиса. Проблему планируют устранить в ближайшее время.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Приложение не работает

Приложение не работает / © armyinform.com.ua

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Сегодня, 20 сентября, в «Резерв+» произошел сбой.

В Сети пользователи сообщают о сбое. Отмечается, что войти в приложение и получить электронный военно-учетный документ не удалось. При авторизации отображается сообщение о технической ошибке.

Пока официальных комментариев относительно причин сбоя от Министерства обороны нет.

Ранее в Минобороны рекомендовали заранее сохранить PDF-версию электронного военного документа, чтобы он всегда был под рукой: для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».

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