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Не работает “Резерв+” на блокпосту: что делать военнообязанному
Что делать военнообязанному, если на блокпосту нужно предъявить документ, но приложение «Резерв+» не открывается или нет доступа в интернет.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет отсрочку от мобилизации или бронирования. В то же время во время военного положения у мужчин могут проверять военно-учетные документы, в том числе на улицах и блокпостах.
Что делать военнообязанному, если на блокпосту нужно предъявить документ, но приложение «Резерв+» не открывается или нет доступа к интернету, рассказывает ТСН.ua.
Что делать, если «Резерв+» не работает на блокпосту
Ситуация, когда при проверке военно-учетного документа возникают технические проблемы с «Резерв+», вполне возможна. Однако сбой в работе приложения не означает, что военнообязанный не может предъявить документ.
Главное — иметь военно-учетный документ (ВОД), об этом напомнили в Сумском областном ТЦК СП. Законодательство предполагает его существование как в электронной, так и в бумажной форме.
Во время мобилизации уполномоченные представители ТЦК и СП и полицейские могут требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.
Военно-учетный документ был только в «Резерв+»: что делать
Прежде всего, следует спокойно сообщить представителям блокпоста о технической проблеме и попытаться возобновить работу приложения. Для этого можно проверить мобильный интернет, перезапустить «Резерв+» или сам телефон.
В то же время, военнообязанному стоит заранее позаботиться о бумажной версии ВОД, чтобы не зависеть от работы смартфона и доступа к интернету.
По информации Минобороны, бумажный военно-учетный документ можно получить, в частности, сформировав PDF в «Резерв+» или на портале «Действие», а затем распечатав его.
Важно понимать, что «Резерв+» и военно-учетный документ — не одно и то же. «Резерв+» представляет собой цифровой сервис, через который формируется и предъявляется электронный ВОД.
Что следует сделать водителю перед блокпостом
Если вы едете через блокпост, заранее убедитесь, что у вас есть доступ к военно-учетному документу.
Если вы пользуетесь его электронной версией, следует иметь бумажную копию. Это поможет избежать лишних проблем в случае технического сбоя, разряженного телефона или проблем с Интернетом.
Также из-за технической неисправности приложения не следует конфликтовать на блокпосту. Лучше спокойно разъяснить ситуацию и предъявить документ в доступной форме.