Не торопитесь выбрасывать старое приписное: в ТЦК объяснили, зачем его хранить

Приписное / © соцмережі

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С диджитализацией военного учета и появлением электронных документов у многих граждан возникает вопрос, имеет ли еще какую-либо юридическую и практическую ценность бумажное приписное удостоверение. Даже если вы уже сформировали современный документ в смартфоне, торопиться избавляться от старой бумаги не стоит.

Что делать со старым приписным свидетельством сообщил Сумской областной ТЦК и СП.

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Можно ли выбросить старое приписное: что говорят в ТЦК

В ТЦК объясняют, что приписное удостоверение только подтверждает учет человека как призывника. Сейчас главным документом является военно-учетный документ — его можно сформировать в приложении «Резерв+» или получить в бумажном виде с QR-кодом.

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В то же время в ТЦК призывают не выбрасывать старое приписное. Оно может потребоваться, чтобы подтвердить ваш предыдущий статус. Кроме того, если данные в бумажном документе и электронном реестре не совпадают, это повод проверить и обновить информацию о себе.

«Важно: приписное касается именно статуса призывника. После перехода в категорию военнообязанных основным документом становится военно-учетный документ соответствующего статуса», — отметили в ТЦК.

Также добавили, что наличие старого приписного дома не повод для беспокойства — главное, чтобы все актуальные данные и текущий статус лица были корректно отображены в едином реестре.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине идет мобилизация, а мужчины призывного возраста обязаны выполнять требования военного учета и взаимодействовать с ТЦК. Все стороны этого процесса должны соблюдать закон. Однако при оповещении могут возникать спорные ситуации.

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Также во время ВЛК сам диагноз не означает непригодность. Врачи смотрят на то, как протекает болезнь, насколько она мешает организму работать, есть ли осложнения и подпадает ли состояние человека под критерии разложения болезней.

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