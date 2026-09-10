Мобилизация в Украине: будут ли возвращать принудительно мужчин из-за границы

В Германии сделали заявление о возвращении украинцев в рамках мобилизации / © ТСН

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Во время мобилизации в Украине глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что они, немецкие власти, готовы помочь Украине идентифицировать находящихся сейчас в Германии украинских мужчин — об этом сообщило Reuters.

По словам главы МИД Германии, собрать данные об украинцах призывного возраста могут помочь сведения, например, из баз о выплатах социальной помощи, из баз, где содержится информация о видах на жительства украинцев.

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Почти сразу после этого заявления тема возможного выдворения мужчин, которая, кстати, в последнее время поднимается не впервые, приобрела резонанс.

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Мобилизация в Украине: что говорит адвокат о мужчинах призывного возраста

Но, например, адвокат Юрий Демченко, специализирующийся в частности на законодательстве Германии, даже записал на эту тему видеоролик и рассказал в нем пользователям соцсетей следующее: «Было бы странно, если Германия не знала бы о том, сколько украинцев живет там… Понятно, что украинская власть и так обращается к украинским мужчинам через «Резерв+» и СМИ. То, что она, украинская власть, дополнительно обратится — ничего особенно не изменится. Во-вторых: данное заявление (главы МИД — ред.), на мой взгляд, является не более, чем классическим немецким популизмом. Это политический популизм, не имеющий ничего общего с реальностью, поскольку недавно были выборы. Что касается юридических оснований: Украина и так знает о мужчинах, выехавших за границу. То, что Украина узнает, что мужчина живет в Германии, Польше или США — для этого мужчины абсолютно ничего не изменится. От слова вообще. Но вопрос еще в том, сможет ли Германия правильно это сделать? Передать. Здесь есть законодательство о защите персональных данных. Просто так взять и передать по запросу Украины нельзя. Нужна процедура. А вот вопрос о депортации здесь не стоит».

Непосредственно в комментарии для ТСН.ua Юрий Демченко добавил: «Многие люди, когда обновляли свои данные (военно-учетные — Ред.) в «Резерв+», указывали иностранное место жительства. Я знаю, что так поступали многие мои клиенты, чтобы ТЦК об этом знали и ошибочно не отправляли штрафы. ТЦК все равно знает, что определенный человек живет за границей. Мобилизация продолжается только на территории Украины, за границей она (мобилизация украинцев — Ред.) не может происходить. Международное право предусматривает, что для реализации между двумя странами какого-либо процесса, должно быть соглашение. Между Украиной и Германией есть соглашения, но ни одно из них не предусматривает простой передачи из-за невыполнения воинских обязанностей. Из Германии человек может быть возвращен Украине из-за нарушения закона на территории Германии».

Резюмируя, Юрий Демченко в этом контексте отмечает, что теоретически изменения в Германии по отношению к украинским мужчинам возможны, но не верит в то, что это реально реализовать на практике.

«Для этого нужно переписать европейское законодательство, германское, нужно подписать соглашения. С учетом того, как в Европе происходит нормотворческая деятельность, может пройти 2-3 года», — говорит он и уточняет, что по официальным данным немецких органов власти, по состоянию на конец прошлого года, в Германии находилось около 328 тысяч украинских мужчин.

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Напомним, ранее сообщалось о возможном снижении мобилизационного возраста до 55 лет. В Офисе президента поддерживают введение четкого срока военной службы.

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