Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно соблюдать осторожность во всем

Шиповник

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В такое время мы становимся мнительными и подозрительными по отношению к тем, кто нас окружает, причем, касается это как близких, так и совершенно незнакомых людей.

Неизвестно откуда появляются фобии и мании, которым подвержены люди даже со стабильной и устойчивой психикой, не говоря о тех, у кого она ослаблена и подвижна.

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Нагнетая внутреннюю напряженность, мы можем довести себя до серьезного — пограничного — состояния, в то время как избежать таких последствий лунного воздействия довольно просто.

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Необходимо соблюдать осторожность во всем: не покидать стены своего дома без крайней на то необходимости, не общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми и «накручивать» себя на ровном месте — из-за причин, которые особого значения не имеют.

Овен

Деля свое внимание между работой и семьей, постарайтесь, как минимум, соблюдать баланс: если такой возможности не представится, смело предпочитайте родных людей — они, в отличие от работы, у вас одни.

Телец

«Закрыть» все деловые вопросы успеют только те представители знака, которые с утра составят подробный план действий и в течение дня будут тщательно ему следовать, не отвлекаясь на решение других вопросы.

Близнецы

В этот день даже по крайне необходимости нежелательно общаться с людьми, вызывающими негативные эмоции — лучше обойти их стороной, если, конечно, вы не хотите потерять массу сил и энергии впустую.

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Рак

Сон, который приснится нынешней ночью, с большой долей вероятности может оказаться вещим, а вот что он будет пророчить, вы поймете, когда расшифруете его — помогающих в этом сайтов сейчас достаточно.

Лев

Редкий будний день, когда работой не только можно, но и нужно пожертвовать в пользу отдыха: чем лучше вам удастся восстановить силы, тем больше профессиональных вершин удастся покорить в будущем.

Дева

Решая, к чему приложить силы, которых сегодня будет предостаточно, смело нужно выбирать творческие занятия — вдохновение, которое вы сможете ощутить сегодня, позволит вам создать настоящее произведение искусства.

Весы

Главное условие профессионального и жизненного успеха в этот день — сохранять спокойствие в турбулентных ситуациях, которые обычно вызывают у вас волнение, и не проявлять упрямство без особой нужды.

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Скорпион

В профессиональном плане день не обещает особых достижений, поэтому — если, конечно, у вас будет такая возможность — лучше посвятить его отдыху или бытовым вопросам, которые в то время будут решаться легко и просто.

Стрелец

Приступая к реализации нового делового проекта, главное — верить в то, что все обязательно получится: мысли о неудаче материализуют ее, а этакая неприятность вряд ли входит в ваши профессиональные планы на будущее.

Козерог

Преуспеть в решении рабочих вопросов смогут только те, кто вовремя придет к понимаю необходимости дополнительного образования: сегодня замечательный день для того, чтобы записаться на курсы или тренинги.

Водолей

Звезды рекомендуют представителям знака обращать внимание на слова окружающих вас — как знакомых, так и посторонних — людей: в них может прозвучать важная подсказка, касающаяся серьезной жизненной ситуации.

Рыбы

Необходимо отказаться от любых — даже незначительных — финансовых операций: из-за невозможного в этот день неблагоприятного стечения обстоятельств вместо ожидаемой прибыли можно будет получить убыток.

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