Мобилизацию хотят изменить: что предложил министр обороны Хмара

Хмара рассказал, за что теперь должны отвечать командиры / © anothermag.com

Реклама

Украина должна пересмотреть подход к мобилизации и сосредоточиться на постоянном увеличении количества военнослужащих, а на эффективном использовании имеющегося человеческого ресурса. Одним из ключевых элементов такой модели должна стать персональная ответственность командиров за военных, которых они привлекают в свои подразделения.

Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил во время закрытой встречи с журналистами, сообщает «Главком».

Реклама

По словам министра, Минобороны должно уделять особое внимание человеческому капиталу Сил обороны — его привлечению, подготовке, развитию и содержанию. Одной из главных задач командования должно быть сохранение жизни военнослужащих.

Реклама

Командиры будут отвечать за военного от рекрутинга до фронта

Хмара считает, что необходимо изменить модель ответственности командиров. По его мнению, недостаточно только привлечь человека в конкретное подразделение — командование должно обеспечить его подготовку и дальнейшее эффективное применение.

«Командир, привлекающий людей в свое подразделение, должен отвечать не только за сам факт рекрутинга. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и последующее применение на поле боя», — отметил министр.

Предлагаемый подход предусматривает ответственность командира за военного на всех этапах — от момента привлечения в подразделение до выполнения боевых задач.

В Минобороны хотят делать ставку не на количество, а на эффективность

Хмара также обратил внимание на соотношение личного состава и вооружения. По его словам, увеличение количества военных без соответствующего обеспечения техникой и вооружением может приводить к неэффективному использованию людей и, как следствие, к большим потерям.

Реклама

«Ответ на действия врага должно быть не увеличение количества людей в армии. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи», — подчеркнул министр.

Он добавил, что на поле боя необходимо добиваться максимальной эффективности использования человеческого ресурса и одновременно уменьшать потери.

«Мы должны делать все, чтобы имеющийся человеческий капитал выполнял задачи более эффективно, качественно и с меньшими потерями», — сказал Хмара.

Что это значит для мобилизации

Из заявлений министра следует, что предложенная модель предполагает смещение акцента: вместо простого наращивания численности войска приоритетом должно стать качество подготовки, обеспечения и использования военнослужащих.

Реклама

В то же время речь идет о видении министра, а не уже о принятых изменениях в законодательство о мобилизации. Для введения конкретных новых правил необходимы соответствующие решения и нормативные изменения.

Напомним, ранее министр обороны Хмара объявил об изменении стратегии войны с РФ. Он рассказал об отказе от советских методов ведения войны и подготовке совместно с командующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Новости партнеров

Новости партнеров