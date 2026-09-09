В Мукачево работники ТЦК силой затолкали велосипедиста в автобус: что известно

ТЦК / © Цензор.нет

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В Мукачево работники ТЦК силой затолкали в бус велосипедиста, а его велосипед оставили на дороге. Что сейчас с мужчиной — неизвестно.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав видеозапись, которую ему прислали очевидцы происшествия.

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Работники ТЦК силой забрали велосипедиста — что известно

По данным журналиста, представители группы оповещения совершали выезд с нарушениями.

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«По моей информации, группа оповещения работала без бодикамер, хотя их использование во время оповещения обязательно», — отметил Виталий Глагола.

Он также подчеркнул, что согласно Порядку мобилизации № 560 работники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать и принудительно доставлять людей — это компетенция полиции.

В отношении действий работников ТЦК начата проверка. Ситуацией также занимается представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатье Андрей Крючков.

Журналист отметил, что произошедшее после того, как 3 сентября областной ТЦК возглавил новый временный руководитель Иван Карпович. Он также напомнил еще один громкий случай в регионе за это короткое время.

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«Меньше недели в должности: в Ужгороде уже было задержание работника РТЦК на $5 тысяч, теперь в Мукачево есть силовая „упаковка“ велосипедиста», — отметил Виталий Глагола.

Журналист добавил, что Закарпатье до сих пор имеет самые низкие показатели мобилизации вместе с Черновицкой областью. Он подытожил, что, несмотря на смену руководства, старые проблемы и методы работы никуда не исчезли.

У Мукачеві працівники ТЦК силою забрали велосипедиста / © Виталий Глагола

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, во Львове работники ТЦК во время конфликта свергли женщину на землю. В военкомате заявили, что видео в Сети является манипулятивным, потому что показывает только финал события без его начала.

Также ранее полиция открыла уголовное производство по инциденту на улице Кулиша во Львове, где мужчина в военной форме во время конфликта схватил 26-летнюю женщину за горло и прижал к стене.

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Ранее в Винницкой группа гражданских, по данным областного ТЦК, заблокировала служебный автомобиль при перевозке военнообязанного, вытащила одного из военных и нанесла ему телесные повреждения.

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