Отсрочка появилась, а «розыск» не исчез: как снять красную отметку в Резерв+

Почему «розыск» в Резерв+ не исчезает после уплаты штрафа и отсрочки: разъяснение / © ТСН

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Отметка «в розыске» в электронном кабинете военнообязанного «Резерв+» нередко становится помехой для тех военнообязанных, которые недавно получили право на отсрочку от мобилизации по тем или иным причинам, и хотят ее оформить.

Как решить эту проблему, посоветовали правозащитники портале «Юристи.UA».

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К юристам обратился мужчина, которого подали в розыск ТЦК. Через некоторое время его матери предоставили группу инвалидности, а он сам получил право на отсрочку от мобилизации как ее опекун. Однако сняться с розыска оказалось сложнее, чем мужчина думал.

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«Мне 42 года, я ограниченно годен, был снят с учета в военкомате в 2008 году, есть „желтый“ билет с соответствующей отметкой, и после этого не становился на учет. Однако меня поставили на учет без моего согласия и известна, скорее всего, уже после 2022 года. Сейчас в моем е-ВОД написано что: „ТЦК и СП 11 июня 2026 обратились в Нацполицию, чтобы доставить вас для составления протокола. Причина: Не прибыли по повестке в ТЦК и СП“. Так как у меня есть мать инвалид 2-й группы, то в начале сентября 2026 года я оформил отсрочку по пункту 13 части первой ЗУ „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ и получил ее с 9 сентября 2026 года. Однако после получения отсрочки, в Резерв+ и на повторно сформированном е-ВОД продолжает отображаться предварительное обращение в Нацполицию от ТЦК», — рассказал свою историю мужчина.

Что ответили юристы

Юрист Сергей Богун объяснил, что наличие действующей отсрочки от мобилизации не изымает автоматически запись об обращении ТЦК в Национальную полицию из реестра «Оберіг».

Юрист уточнил, что предоставление отсрочки и процедура привлечения к административной ответственности за нарушение правил военного учета являются отдельными юридическими процессами, этот статус в системе требует отдельного урегулирования.

Что советует делать юрист Сергей Богун в этом случае

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Подать письменное заявление на имя руководителя ТЦК и СП, инициировавшего обращение в полицию о розыске.

В заявлении следует подтвердить пребывание на учете, указать факт получения отсрочки и добавить копию подтвердительного документа.

В просительной части необходимо потребовать отправить в органы Национальной полиции уведомление об отзыве обращения о доставке и внести соответствующие изменения в реестр «Оберег».

Документ следует подавать через канцелярию ТЦК с получением отметки на своем экземпляре или отправлять по почте заказным письмом с описанием вложения.

Параллельно необходимо урегулировать вопрос о якобы неприбытии по июньской повестке. Обращение в полицию формируется для составления протокола об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Если повестку не вручали должным образом под личную подпись, об этом следует в письменном виде уведомить ТЦК в письменном заявлении. После закрытия дела об админправонарушении или урегулировании вопроса штрафа ТЦК обязан снять статус обращения в полицию.

Что делать, если ТЦК проигнорирует эти обращения

Юрист Вячеслав Кирда добавляет, что если ТЦК не ответит, откажется закрыть производство или не отменит обращение в полицию, следующим шагом может быть обжалование такого бездействия в административный суд.

Поможет ли уплата штрафа

Юрист Владислав Дерий уточнил, что даже когда военнообязательный добровольно заплатил штраф, статус «розыска» с него автоматически не снимут.

«Этот статус в приложении подтягивается с базы „Оберіг“, а фактический розыск осуществляет Нацполиция на основании письменного обращения ТЦК. Чтобы статус исчез, ТЦК должен вручную направить уведомление полиции об отзыве запроса на ваше административное задержание», — уточнил адвокат.

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По его словам, «розыск» может исчезнуть либо сразу после уплаты штрафа и подачи заявки, либо через несколько недель.

В то же время, Дерий отмечает, что бывают случаи, когда люди месяцами ходят с розыском и их не штрафуют, поэтому каждый случай — индивидуальный.

Ранее мы писали, что делать военнообязанному, если на блокпосту нужно предъявить документ, но приложение «Резерв+» не открывается или нет доступа в интернет.

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