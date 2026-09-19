Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Российская экономика все сильнее страдает от огромных затрат на войну, высоких ставок, дефицита работников и санкций. В то же время государство пока сохраняет возможность финансировать армию, а одним из ключевых факторов остается высокий уровень мировых цен на нефть.

Об этом пишет The Independent.

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Экономика России теряет темп

После резкого ускорения в 2023-2024 годах российский экономический рост существенно замедлился. Правительство РФ ожидает лишь 0,6% роста по итогам 2026 года, в то время как в первом квартале экономика сократилась, а во втором продемонстрировала лишь частичное восстановление.

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Параллельно ухудшаются настроения населения. Индекс потребительских настроений, который рассчитывает Levada Centre, летом упал до 94 пунктов против 116 весной и летом 2025: показатель ниже 100 означает, что отрицательные оценки преобладают над положительными.

Для россиян все более заметными становятся подорожание горючего, перебои с товарами и последствия ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В то же время экономист Крис Вифер называет ситуацию «терпимой стабильностью»: экономика, по его словам, находится под давлением, но еще не вошла в рецессию.

Отдельно о проблемах российских потребителей сообщал Reuters: на фоне инфляции и высоких ставок бизнес и домохозяйства сокращают расходы, хотя государственное финансирование пока поддерживает значительную часть экономической активности.

Дефицит бюджета стремительно растет

Одним из главных сигналов проблем Кремля стало состояние государственных финансов. В конце июля дефицит бюджета России достиг 2,8% ВВП — почти вдвое больше начального годового плана в 1,6%.

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Запасы доступных государственных резервов также сокращаются, а из-за высоких затрат Москва все больше зависит от внутренних заимствований. В то же время ставки по российским облигациям достигали 17%, что делает обслуживание долгов дороже.

Высокая ключевая ставка нужна российскому Центробанку для сдерживания инфляции, спровоцированной масштабными военными расходами. Но для гражданского бизнеса это означает более дорогие кредиты, в то время как предприятия оборонного сектора имеют значительно лучший доступ к государственным ресурсам.

Кремль пытается находить дополнительные деньги из-за повышения налогов, сборов и нагрузки на малый бизнес. В то же время часть финансирования оборонных предприятий проходит через частные кредиты от лояльных государству банков и не отражается непосредственно в бюджетном дефиците.

Нефть пока спасает Путина

Главной опорой для российских финансов остаются доходы от продаж энергоносителей. На фоне высоких мировых цен на нефть, связанных с войной между Израилем и Ираном, российские нефтяные поступления выросли после падения ниже $10 млрд в месяц в преддверии войны.

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В июне они составляли $15,8 млрд, а в июле — $13,8 млрд. Именно эти деньги дают Кремлю дополнительное пространство для финансирования войны, даже если другие части экономики демонстрируют слабость.

Экономист Торбьерн Беккер считает, что бюджетные ограничения для России могут фактически исчезать, пока высокие цены на энергоносители сохраняются. В то же время он отмечает, что нынешняя модель развития остается неустойчивой, а точное время возможного кризиса спрогнозировать невозможно.

Война поддерживает регионы, но уносит людей

Огромные государственные расходы на оборонную промышленность одновременно поддерживают экономику более бедных российских регионов. Предприятия получают большие заказы, а выплаты за подписание контрактов с армией обеспечивают дополнительные доходы для населения.

Например, предприятие Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле увеличило количество работников примерно с 20 тысяч до более 38 тысяч после перехода на круглосуточное производство. Завод «Купол», выпускающий беспилотники и системыи ПВО, в 2025 году более чем вдвое нарастил производство.

Но у этой модели есть и обратная сторона — острый дефицит рабочей силы. Безработица в России составляет около 2,2%, а нехватка квалифицированных работников уже сдерживает как оборонные предприятия, так и гражданскую экономику.

Санкции создают долгосрочную проблему

Западные санкции постепенно ограничивают доступ России к инвестициям и технологиям, необходимым для повышения производительности экономики. На этом фоне страна одновременно сталкивается с высокими государственными расходами, слабым ростом, более дорогими заимствованиями и накоплением долгов.

В Кремле уверяют, что макроэкономическая стабильность сохраняется. В то же время главный экономист российского госбанка «ВЕБ.РФ» Андрей Клепач предупреждал, что из-за санкций и экономической изоляции Россия отстает в технологической и экономической конкуренции — после этого заявления его уволили.

Напомним, Путин передал российские активы Nestlé и Auchan во временное внешнее управление. В Кремле уже объяснили, почему западные компании оказались под контролем российских властей.

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