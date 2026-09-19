Кто станет преемником Путина: The Washington Post назвал 7 возможных кандидатов

Кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор не имеет очевидного преемника / © Associated Press

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Владимир Путин уже больше четверти века остается центральной фигурой российской политики, однако вопрос о том, кто может прийти ему на смену, никуда не исчезает. В преддверии завершения парламентских выборов в России журналисты обратили внимание на семерых представителей нынешней элиты, которые потенциально могут претендовать на высшую должность.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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Почему преемник Путина до сих пор неизвестен

По оценке издания, система власти, построенная Путином, фактически сосредотачивает ключевые решения в его руках. Это не позволяет одному политику накопить достаточно самостоятельного влияния, чтобы стать очевидным конкурентом или преемником президента.

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В то же время российские власти в значительной степени построены на взаимодействии нескольких влиятельных групп — силовиков, военных и представителей крупного бизнеса. Поэтому предстоящая смена руководства, как отмечает The Washington Post, может зависеть не только от формальной процедуры, но и договоренностей внутри этих элит.

Мишустин и Дюмин

Первым в формальной очереди на пост президента остается премьер-министр Михаил Мишустин. По российской Конституции, именно он временно берет на себя президентские полномочия, если глава государства досрочно покидает должность.

До прихода в правительство Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу и имел репутацию технократа, занимающегося управлением, а не публичной политикой. С тех пор его влияние, в частности в сфере экономики, расширилось, а также ему поручили работу в органе, связанном с военными закупками. В то же время для силовой части российской элиты он остается скорее внешним человеком.

Михаил Мишустин / © Associated Press

Другой кандидат — Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, впоследствии занимавший ряд должностей в силовых и военных структурах. Он был заместителем руководителя военной разведки ГРУ, командовал Силами специальных операций, работал замминистра обороны, возглавлял Тульскую область, а с 2024 года является секретарем Государственного совета.

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Близость к Путину и опыт работы в военной сфере давно привлекают к Дюмину внимание как к возможному преемнику. После кадровых изменений в Минобороны 2024 ему поручили в Кремле вопросы оборонной промышленности — фактически он получил роль, связанную с военно-промышленным комплексом.

Алексей Дюмин

Патрушев, Ковальчук и Мантуров

Еще один возможный претендент — вице-премьер Дмитрий Патрушев, сын бывшего директора ФСБ и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его карьера в значительной степени проходила в банковском секторе, а его отец десятилетиями относится к ближайшему окружению Путина. В 2024 году Николай Патрушев безуспешно поддерживал кандидатуру сына на должность премьер-министра, но в конце концов Дмитрий Патрушев стал вице-премьером.

Дмитрий Патрушев / © Associated Press

Борис Ковальчук тоже происходит из влиятельной семьи. Его отец Юрий Ковальчук — один из ближайших к Путину представителей крупного бизнеса, а его медийные, банковские и научные активы обеспечивают семье значительное влияние. В 2024 году Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты после того, как, по данным издания, обсуждали его возможное назначение руководителем одной из крупнейших энергетических компаний.

В перечень входит и первый вице-премьер Денис Мантуров, который более десяти лет возглавлял Минпромторг, а после начала полномасштабной войны был назначен ответственным за оборонную промышленность. Его позиции связаны с военно-промышленным комплексом и военной экономикой России, поэтому дальнейшая роль Мантурова, по оценке издания, в значительной степени зависит и от того, как будет развиваться война.

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Собянин и Кириенко

Мэр Москвы Сергей Собянин — один из политиков, которые дольше других остается во власти. Он работал руководителем администрации Путина, участвовал в президентской кампании Дмитрия Медведева, а с 2010 года возглавляет Москву. The Washington Post отмечает, что Собянин ближе к бизнес-элитам, чем к силовикам, а его управленческий опыт выходит далеко за пределы столицы.

Сергей Собянин / © Associated Press

Среди потенциальных преемников также назван Сергей Кириенко — нынешний первый заместитель руководителя администрации президента РФ по внутренней политике. Он был премьер-министром еще при Борисе Ельцине, позже возглавлял «Росатом», а в Кремле занимается выборами, внутренней политикой и вопросами оккупированных территорий Украины.

Именно Кириенко играл важную роль в организации политических процессов, в частности, конституционного референдума 2020 года, который позволил Путину оставаться у власти до 2036 года. Кроме того, он курирует программу «Время героев», призванную привлекать ветеранов войны на государственную службу, то есть принимает участие в формировании будущего кадрового резерва российской системы.

Сергей Кириенко с Путиным

Что может определить будущего руководителя России

В списке The Washington Post нет ни одного представителя российской либеральной оппозиции. Все семеро так или иначе связаны с нынешней государственной системой через правительство, силовые структуры, Кремль, бизнес или военно-промышленный комплекс.

Поэтому вопрос потенциальной смены власти в России, по логике этого анализа, состоит не только в том, кто формально может заменить Путина. Важным будет и то, какая группа внутри русской элиты получит наибольшее влияние во время такого перехода.

Будущее Путина — как может закончить диктатор

Ранее анализировали возможные сценарии дальнейшего пребывания Путина у власти. В этом материале отдельно рассматривался вопрос, может ли смена российского президента автоматически означать завершение войны против Украины. Отмечалось, что смена руководителя РФ не гарантирует прекращения боевых действий, поскольку ключевые споры вокруг оккупированных территорий, гарантий безопасности Украины и европейской системы безопасности могут остаться.

Также обращалось внимание на то, что будущий сценарий будет в значительной степени зависеть от того, кто именно окажется во главе России и при каких обстоятельствах произойдет смена власти. То есть вопрос преемника Путина напрямую связан и с тем, какой будет дальнейшая политика Кремля.

В другом материале рассматривали политические риски для Путина из-за последствий войны. В частности, речь шла о влиянии войны на российское общество, экономику и элиты, а также о том, что даже контролируемые Кремлем выборы могут стать одним из показателей внутреннего напряжения в системе.

Автор анализа The Times также рассматривал возможные проблемы для российских властей из-за мобилизации, дефицита рабочей силы и последствий завершения войны. Среди долгосрочных вызовов называли возвращение большого количества военных с фронта, их адаптацию к гражданской жизни, социальные ожидания ветеранов и последствия длительной военной нагрузки.

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