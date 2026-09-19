Молниеносный прорыв и освобождение 200 км²: раскрыты детали секретной операции "Вивальди"

Украинские военные освободили 200 квадратных километров на Лиманском направлении / © Associated Press

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Украинские военные провели масштабную наступательную операцию в районе Лимана, во время которой было освобождено более 200 квадратных километров. Украинским силам удалось провести маневр, отличающийся от длительных позиционных боев и создающий новые проблемы для российских войск.

Об этом рассказал бывший командир войск РХБЗ Великобритании и НАТО, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии «24 Каналу».

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Как готовили наступление под Лиманом

По словам эксперта, подготовка к операции продолжалась несколько месяцев и производилась в условиях максимальной секретности. Он назвал одним из ключевых результатов способность украинских военных провести сложный маневр после продолжительного периода преимущественно позиционных боев.

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Де Бреттон-Гордон отметил, что во время операции ВСУ одновременно применяли бронетехнику, танки, беспилотники и истребители. По его мнению, такое сочетание сил свидетельствует о масштабной предварительной подготовке украинских подразделений.

Он также назвал операцию примером эффективного маневрирования на поле боя и считает ее переломным моментом после продолжительного периода статических боев.

Что известно об операции «Вивальди»

Операция «Вивальди» на севере Донецкой области имеет четыре этапа. Украинские военные уже сообщали об освобождении и зачистке ряда населенных пунктов, однако часть названий пока не разглашается, чтобы не давать противнику дополнительной информации о ходе операции.

В то же время украинские подразделения продолжают действовать на Лиманском направлении. По словам начальника штаба и заместителя командира Третьего армейского корпуса Петра Горбатенко, ситуация развивается, а информацию о новых результатах наступления военные будут обнародовать по мере возможности.

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Одним из важных элементов операции стало подавление российской разведки. Массовое применение украинских дронов-перехватчиков позволило снизить возможности противника наблюдать за действиями украинских подразделений и создало условия для продвижения штурмовых групп.

Почему россиянам сложно остановить наступление

По словам Горбатенко, российские войска на этом участке пытаются реагировать на украинское продвижение и перебрасывать дополнительные подразделения, в том числе спецназовцев. В то же время эти попытки, по его словам, пока не позволили россиянам остановить развитие украинского наступления.

Украинские силы производят зачистку населенных пунктов во взаимодействии с разведкой и ударными подразделениями. Часть освобожденных территорий военные пока не называют, поскольку опасаются, что обнародование деталей может помочь противнику скорректировать свои действия.

В то же время российские подразделения продолжают пытаться продвигаться в районах Славянска и Краматорска. Украинские военные, по словам Горбатенко, параллельно работают над стабилизацией ситуации и созданием условий для дальнейших активных действий.

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Наступательная операция «Вивальди» — последние новости

Ранее украинские военные продолжили масштабное наступление на севере Донецкой области. Начальник штаба Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщал о дальнейшем продвижении, увольнении и зачистке нескольких населенных пунктов, часть которых тогда еще не называли из соображений безопасности.

По его словам, российские войска на Лиманском выступе пытались контратаковать, однако эти попытки сопровождались потерями. Украинское командование отмечало, что операция состоит из нескольких этапов, а часть ее деталей намеренно остается закрытой.

Еще раньше было официально объявлено о начале наступательной операции «Вивальди» на севере Донбасса. Тогда сообщалось о зачистке Новоселовки, Александровки, Яровой, окрестностей села Коровий Яр и освобождении Среднего, а украинские военные говорили о 75 км² зачищенной территории и еще 10 км² деоккупированной.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий тогда подчеркивал, что операция только набирает обороты и проводится в условиях максимальной информационной тишины. По его словам, первый этап «Вивальди» предполагает сочетание дронов, роботизированных систем и пехоты.

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