Россия готовила удар на 400 тысяч военных, но все сломалось: ВСУ сорвали план наступления на Запорожье

Война в Украине

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Российская армия потеряла возможность реализовать замысел о дальнейшем продвижении в направлении Запорожья после успешных контратак Сил обороны Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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По его словам, российское командование пыталось создать на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей условия для предстоящего наступления на Запорожье. Для этого оккупантам необходимо было получить контроль над ключевыми автомобильными и железнодорожными маршрутами в районе Гуляйполя.

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Однако украинские контратаки изменили ситуацию на этом участке фронта.

«Контратаки Сил обороны фактически лишили российские войска возможности проявить инициативу на этом направлении по меньшей мере до конца 2026 года», — отметил Коваленко.

Он пояснил, что для полноценной реализации российского замысла оккупантам нужно было установить контроль над междуречьем Гайчура и Верхней Терсы. Это, по оценке аналитика, могло создать условия для формирования мощной ударной группировки численностью до 400 тысяч военных.

Именно такую группировку Россия могла бы использовать для дальнейшего наступления на Запорожье.

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В то же время Коваленко обратил внимание на то, что увольнение украинскими военными 26 населенных пунктов не стало неожиданностью для тех, кто регулярно отслеживает ситуацию на фронте по открытым источникам.

«Для тех, кто следил за OSINT-проектами, это не новость. Просто официальное подтверждение всегда появляется позже», — сказал он.

По словам военного обозревателя, с начала 2026 года Силы обороны Украины уже уволили более 750 квадратных километров территории. В то же время, в недавно обнародованных официальных данных речь шла примерно о 240 квадратных километрах.

Коваленко также объяснил, почему информация о результатах сделки появилась с опозданием. По его словам, украинское командование сознательно не раскрывает детали боевых действий до завершения важных этапов, поскольку преждевременная публичность может навредить военным.

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«Есть информация, которая становится публичной только тогда, когда это уже не может повлиять на ход операции», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к проведению новой волны принудительного резервного призыва сразу после выборов в Госдуму в сентябре 2026 года.

Мы ранее информировали, что массированные обстрелы Украины могут быть частью стратегии Кремля, позволяющей отложить новую мобилизацию и давить на Запад.

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