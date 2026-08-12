ВСУ прорвали оборону РФ: ДШВ раскрыли новые детали масштабного наступления (видео)

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении. Им удалось освободить 26 населенных пунктов и вернуть под контроль более 745 квадратных километров территории.

Подробности сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

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ВСУ прорвали оборону и вернули под контроль 26 сел — подробности

По словам военных, операцию готовили под руководством главнокомандующего и Генерального штаба. Благодаря четкому плану и слаженной работе разведки и штурмовых подразделений украинским военным удалось прорвать вражескую оборону.

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Во время наступления украинские военные освободили 12 сел и поселков в Днепропетровской области, 10 — в Донецкой и 4 — в Запорожской. В частности, под контроль ДШВ перешли Толстой, Новохатское, Грушевское, Зирка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Цегельное, Приволье, Злагода, Красногорское, Привольное, Новогригоровка, Степовое, Калиновское, Березовое, Новониколаевка, Воскресенка, Александроград и Ялта.

Подразделения Штурмовых войск ВС Украины также взяли под контроль Рыбное, Маеевку, Сичневое, Терново, Новогеоргиевку и Запорожское. Кроме того, на площади более 300 квадратных километров зачистили территорию от прорвавшихся в тыл врагов.

«Каждый этап операции был спланирован до мельчайших деталей. Слаженная работа штабов, разведки, подразделений объединенной огневой поддержки и штурмовых групп позволила сохранить инициативу, навязать противнику свой темп боя и успешно выполнить поставленные боевые задачи», — отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол.

Отмечается, что украинские бойцы продолжают наступление и системно уничтожают российских оккупантов: уничтожают их логистику, технику, склады, пункты управления, позиции дронов, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также заявлял об успехах ВСУ на фронте. Он отметил, что в операции участвовали воины ДШВ и другие подразделения. Также добавил, что российские потери составляют по меньшей мере 9550 человек убитыми и более 6600 человек ранеными во время наступления украинских сил.

Ранее сообщалось, что в июле потери российской армии достигли 42 860 военных, что явилось самым большим показателем с начала года. Силы обороны Украины также обновили исторический антирекорд врага по уничтоженной автомобильной технике.

К слову, потери российской армии в войне против Украины приближаются к 1,5 миллиона. На фоне значительных потерь Москва ищет новые способы пополнения личного состава и привлекает новых бойцов к войне.

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