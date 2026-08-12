Суд оставил Ермака с электронным браслетом: что хотели адвокаты

ВАКС отклонил апелляцию защиты Андрея Ермака в отношении электронного браслета / © Getty Images

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Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию стороны защиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака об использовании электронного браслета в качестве средства контроля.

Об этом передает «Суспільне».

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Адвокаты Ермака утверждали, что решение об электронном браслете «нуждается в уточнении и является немотивированным». В то же время защита экс-главы ОП уточнила, что не просит отменить саму обязанность Ермака носить браслет. Они хотели, чтобы суд уточнил пределы этой обязанности.

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Также защита просила провести заседание в закрытом режиме, мотивируя это вопросами безопасности. Суд отклонил ходатайство.

Сам Андрей Ермак на заседании не был — он передал ходатайство о невозможности присутствовать по объективным причинам. Прокурор также попросил не участвовать в рассмотрении, однако суд решил, что оснований для отмены заседания нет.

Напомним, 10 августа ВАКС смягчил меру пресечения Андрею Ермаку.

«Так, обязанность не отлучаться без разрешения детектива, прокурора и суда из г. Киева и Киевской области заменена на обязанность не отлучаться без такого разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области», — отметили в пресс-службе.

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Ермак обосновывал такую необходимость своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим. Прокурор возражал против удовлетворения такого ходатайства.

СМИ сообщали, что Андрей Ермак 16 июля посетил пункт управления тогдашнего главкома Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Журналисты связывали этот неофициальный визит с резонансным увольнением министра обороны Михаила Федорова.

Как оказалось, НАБУ не разрешало Ермаку встречаться с Сырским.

Напомним, правоохранители вручили экс-главе ОП подозрение по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

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Сам Ермак заявил, что ничего не знает о строительстве в кооперативе «Династия» и будет комментировать обыски, когда закончатся следственные действия.

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