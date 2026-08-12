Немецкий генерал заявил о ежедневных гибридных атаках со стороны России

Россия ежедневно осуществляет гибридные атаки на НАТО / © ТСН.ua

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Россия расширяет гибридную войну против стран НАТО, одновременно перестраивая экономику и армию в преддверии возможного более масштабного конфликта с Западом.

Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер в интервью The Wall Street Journal.

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По словам немецкого генерала, Москва не просто устраивает отдельные провокации, а систематически изучает реакцию европейских стран, чтобы в будущем более эффективно использовать выявленные слабые места.

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«Россия проверяет нас и наблюдает за тем, как мы реагируем», — отметил Бройер.

Дроны для выявления уязвимых мест

Особую роль в этой стратегии играют беспилотники. Россия с помощью дронов может проверять работу систем противовоздушной обороны стран НАТО, выяснять время и способы реагирования, а также выявлять участки, где оборона оказывается наиболее уязвимой.

Генерал подчеркнул, что «гибридные атаки происходят ежедневно в странах НАТО», особенно на восточном фланге Альянса. Речь идет о комплексе действий, направленных на проверку оборонительных систем и дестабилизацию европейских государств и их институтов.

Россия готовится к более масштабной войне

Бройер предупредил, что, несмотря на пятый год полномасштабной войны против Украины, Россия «уже переориентирует свою экономику и вооруженные силы, готовясь к более масштабному конфликту с Западом».

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Германия, благодаря своему географическому положению и экономическому весу, стремится играть ключевую роль в укреплении восточного фланга НАТО, став «стратегическим звеном, соединяющим» страны Скандинавии и Балтии с другими союзниками.

«А для нас, по географическим причинам, главным противником является Россия», — подчеркнул Бройер.

Генерал является одним из претендентов на пост главы Военного комитета НАТО, выборы которого запланированы на сентябрь. Если он возглавит комитет, то может стать одним из ключевых военных советников генерального секретаря Альянса.

Ранее Марк Рютте также предупреждал о росте российской угрозы. В декабре 2025 года генеральный секретарь НАТО заявил, что режим Владимира Путина может быть готов применить военную силу против Альянса в течение пяти лет, подчеркнув: «Мы — следующая цель России».

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Напомним, что в Германии значительно возросло число случаев появления дронов вблизи военных объектов. В бундесвере отмечают, что фиксировали не только единичные беспилотники, но и целые группы.

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