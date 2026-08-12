Німецький генерал заявив про щоденні гібридні атаки Росії

Росія щодня здійснює гібридні атаки на НАТО / © ТСН.ua

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Росія розширює гібридну війну проти країн НАТО, одночасно перебудовуючи економіку та армію для можливого масштабнішого конфлікту із Заходом.

Про це заявив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Броєр в інтерв’ю The Wall Street Journal.

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За словами німецького генерала, Москва не просто здійснює окремі провокації, а систематично вивчає реакцію європейських країн, щоб у майбутньому ефективніше використовувати виявлені слабкі місця.

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«Росія перевіряє нас і спостерігає, як ми реагуємо», — зазначив Броєр.

Дрони для пошуку слабких місць

Особливу роль у цій стратегії відіграють безпілотники. Росія за допомогою дронів може перевіряти роботу систем протиповітряної оборони країн НАТО, з’ясовувати час і способи реагування та виявляти ділянки, де оборона виявляється найбільш вразливою.

Генерал наголосив, що «гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО», особливо на східному фланзі Альянсу. Йдеться про комплекс дій, спрямованих на випробування оборонних систем і дестабілізацію європейських держав та їхніх інституцій.

Росія готується до масштабнішої війни

Броєр попередив, що, попри п’ятий рік повномасштабної війни проти України, Росія «вже переорієнтує свою економіку та збройні сили, готуючись до масштабнішого конфлікту із Заходом».

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Німеччина через своє географічне розташування та економічну вагу прагне відігравати ключову роль у посиленні східного флангу НАТО, ставши «стратегічною ланкою, яка сполучає» країни Скандинавії та Балтії з іншими союзниками.

«А для нас, з географічних причин, головним противником є Росія», — підкреслив Броєр.

Генерал є одним із претендентів на посаду голови Військового комітету НАТО, вибори якого заплановані на вересень. Якщо він очолить комітет, то може стати одним із ключових військових радників генерального секретаря Альянсу.

Раніше Марк Рютте також попереджав про зростання російської загрози. У грудні 2025 року генсек НАТО заявив, що режим Володимира Путіна може бути готовим застосувати військову силу проти Альянсу протягом п’яти років, наголосивши: «Ми — наступна ціль Росії».

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Нагадаємо, у Німеччині значно побільшало випадків появи дронів біля військових об’єктів. У бундесвері кажуть, що фіксували не лише поодинокі безпілотники, а й цілі групи.

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