Рютте назвав країну НАТО, на яку нападе Росія

генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі 5–7 років.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю, яке цитує The New York Times.

Під час розмови журналістка згадала публікацію The New Yorker про нещодавні військові навчання в Естонії, що мали на меті перевірити готовність країни до потенційного вторгнення Росії. У матеріалі вказувалося, що Естонія не має власних військово-морських і повітряних сил, а в умовному конфлікті армія агресора мала значну перевагу в бронетехніці та дальнобійній зброї.

Реклама

Втім, Рютте не вважає цей сценарій тривожним сигналом.

«Ні. Те, що описав The New Yorker, вірно, але це не стало для нас тривожним дзвіночком, тому що в нас уже є всі необхідні плани на випадок, якщо Естонію атакують — і росіяни це знають, — наша реакція буде руйнівною», — наголосив генсек.

За його словами, НАТО не лише має плани оборони, але й працює над їх практичною реалізацією.

«Ми повинні не просто мати ці плани, а й забезпечити наявність людей і військової техніки, щоб втілити їх у життя. Саме тому потрібно витрачати більше», — пояснив він.

Реклама

Рютте підкреслив, що наразі Путін утримується від нападу, оскільки розуміє: відповідь НАТО буде потужною, зокрема за участю США.

«Справа не в тому, що естонці залишаться самі. Буде задіяна вся міць НАТО, включно з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Тому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це через 5 або 7 років, якщо ми не зробимо всіх необхідних додаткових інвестицій», — застеріг Рютте.

Коли в нього запитали, чи впевнений він у готовності США захищати Естонію, з огляду на невиразну позицію президента Дональда Трампа, Рютте відповів рішуче.

«На 100%. У мене немає жодних сумнівів, і це було абсолютно ясно під час заключної пресконференції в Гаазі. Крім того, все, що я обговорював за останні шість місяців із новою адміністрацією США — абсолютно жодного натяку на сумнів: США повністю прихильні до НАТО і повністю підтримують статтю 5», — сказав генсек.

Реклама

Водночас він визнав, що існує серйозне подразнення у відносинах: «європейці не сплачували свою справедливу частку».

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Марк Рютте закликав США не припиняти військову підтримку України попри тимчасове блокування постачання.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що може становити військову загрозу для території НАТО вже протягом п'яти років — до 2030-го.