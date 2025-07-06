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- Війна
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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
група ударних БпЛА на Сумщині — в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.
група ударних БпЛА на Харківщині — курсом на схід.
група БпЛА на Черкащині — курсом на Київщину.
група ворожих БпЛА на Запоріжжі — курсом на Дніпропетровщину.
група ворожих БпЛА на півночі Донеччини — курсом на південь.
Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.