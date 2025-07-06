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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
365
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1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

група ударних БпЛА на Сумщині — в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

група ударних БпЛА на Харківщині — курсом на схід.

група БпЛА на Черкащині — курсом на Київщину.

група ворожих БпЛА на Запоріжжі — курсом на Дніпропетровщину.

група ворожих БпЛА на півночі Донеччини — курсом на південь.

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