Україна без західного озброєння: Берлінська окреслила три сценарії

Марія Берлінська

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Марія Берлінська назвала три можливі сценарії оборони України без західного озброєння.

Про це волонтерка й керівниця технологічного проєкту Victory Drones розповіла в інтерв’ю каналу «Апостроф TV».

Вона описала три сценарії, які можливі за припинення поставок озброєння зі США та Європи. Найсприятливіший передбачає продовження допомоги США й нарощування європейської підтримки, а також розвиток власних ракетних програм.

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«Найкращий сценарій — США продовжують поставки озброєння. Європа також нарощує. І ми маємо теж певні свої засоби, масштабуємо їх для збиття „Шахедів“, а партнери нам допомагають зі збиттям балістики. Плюс українці активно починають працювати також і над власними ракетами програми, що немало важливо. Це найкращий сценарій», — наголосила Берлінська.

Другий, середній сценарій — це обмежена підтримка гіперспрямованою ППО від Європи, що дозволить збивати частину атак дронів і балістики, але вимагатиме активного розвитку вітчизняного виробництва ракет.

«Серединний сценарій полягає в тому, що у нас залишаться тільки протиповітряна оборона, яку давитимуть європейці, і її абсолютно недостатньо. І тому буде багато прильотів, але щось будемо збивати і, відповідно потрібно буде працювати над своїми рішеннями, розраховувати на себе», — сказала вона.

За найгіршим сценарієм — повна відсутність західної допомоги — Україна зіткнеться з масштабними ударами дронів «Шахед» і балістики. Міста можуть опинитися в руїнах, як це було під час Другої світової війни, застерегла експертка.

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«ми отримуємо фактично ту саму картину, подивіться на фотографії, кінохроніки по воєнної Варшави, Лондона, Києва і інша європейській столиць після Другої Світової війни, коли міста перетворювалися на руїни. Тобто це може підійти до моменту, коли міста почнуть систематично тероризувати з повітря і руйнувати», — резюмувала Берлынська.

Вона також висловила сподівання, що США відновлять поставки озброєння для підтримки політичного тиску на Росію, тоді як європейські партнери нададуть додатковий захист за допомогою ППО.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський прокоментував поточну ситуацію з американською військовою допомогою Україні. Він зазначив, що зараз триває стандартна процедура перевірки й ревізії постачань, що є цілком очікуваною практикою.

За словами експерта, істотних змін на фронті внаслідок цієї перевірки не варто очікувати найближчим часом, адже діє система ешелонованих запасів, яка дозволяє зберігати стабільну боєздатність.

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Втім, Грабський застеріг, що у разі затримок поставок наслідки можуть проявитися з часом — залежно від масштабів недоотриманого озброєння. Він також висловив упевненість, що можливі збої будуть оперативно усунуті, а США й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі за демократію.