Чоловік 10 років вдавав невиліковно хворого, щоб виманити у друга тисячі доларів

Британець виявився аферистом, який прикидався смертельно хворим та виманював гроші на лікування

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У Британії чоловік на ім’я Метью Говарт ошукав свого давнього шкільного друга Тома Лі на тисячі фунтів. Аферист розповів йому вигадану історію про невиліковний рак мозку. Ця історія шахрайства виявилася лише однією з багатьох «диких брехливих байок», які Говарт використовував протягом щонайменше десяти років, щоб виманювати у довірливих людей гроші.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Обман та вигадані історії

Метью Говарт цинічно повідомив Тому Лі, що йому залишилися лічені тижні життя, якщо він не знайде гроші на спеціальне лікування у приватній клініці. Співчутливий Том, який перебував у вразливому стані після розставання з партнеркою, передав Говарту 2700 фунтів стерлінгів (понад 3600 доларів США), щоб «врятувати життя» друга. Однак невдовзі Том виявив, що хвороба Говарта була фантастичною брехнею, яка тривала 14 місяців.

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Виявилося, що Говарт протягом останніх десяти років використовував щонайменше п’ять псевдонімів. Він також вигадував історії про свою успішну кар’єру продюсера BBC, стверджуючи, що він «накопичив мільйони», але його активи заблоковані через шантаж.

Говарт створював фейкові профілі знаменитостей у закритих групах Facebook, які «вихваляли» його талант. Він також виманював гроші та «подарунки» у інших людей, надсилаючи їм зворушливі історії про важке дитинство та фінансові труднощі.

Судове рішення та реакція жертви

За шахрайство шляхом введення в оману Ховарта засудили до 12 місяців ув’язнення, але вже за кілька днів його вирок скоротили до 20 тижнів умовного терміну з трьома місяцями під домашнім арештом. Також він має виплатити Тому Лі 1200 фунтів компенсації та дотримуватися дворічної заборони на наближення до жертви шахрайства.

«Його жертва Том Лі залишився кипіти від гніву, що шахрай залишився на волі і поводиться, ніби нічого не сталося. Він боїться, що інші люди можуть знову стати здобиччю Говарта,» — зазначає видання.

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Журналісти додали, що Том Лі, який досі не може оговтатися від зради, вважає, що Говарт не зміниться і продовжить шукати нові жертви.

Нагадаємо, Шахрай видурив в українців понад 800 тисяч грн. Зловмисник видавав себе за банківського працівника.