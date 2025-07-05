Трамп зробив заяву про Путіна і допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна буде отримувати американську військову допомогу, оскільки російський президент Володимир Путін «хоче продовжувати вбивати людей».

Про це він заявив журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Дональд Трамп назвав свою телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським «дуже хорошою» та «стратегічною».

Реклама

Відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутньої військової допомоги Україні від США, американський лідер запевнив, що вона буде надаватися.

«Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Це досить складна ситуація. Побачимо, що буде далі», — сказав він.

При цьому він згадав свою останню розмову з президентом РФ. Володимиром Путіним, повторивши, що дуже нею незадоволений.

«Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Мені здається, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Нічого хорошого. Це недобре. Я був цим незадоволений», — наголосив Дональд Трамп.

Реклама

Нагадаємо, газета New York Post, яку називають улюбленим виданням Трампа, опублікувала редакційну статтю, в якій закликала американського президента «не карати» Україну, призупиняючи необхідну для протистояння російській агресії військову допомогу.