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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
884
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що сталося

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога охопила всю Україну / © ТСН

Україну у суботу, 5 липня, станом на 21:46 охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня російські окупанти атакували Україну 322-ма безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаціями. Цієї ж ночі зафіксовано удари по українських містах. Вранці 5 липня вибухи пролунали на Хмельниччині.

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