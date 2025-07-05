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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що сталося
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
Україну у суботу, 5 липня, станом на 21:46 охопила масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, у ніч проти 5 липня російські окупанти атакували Україну 322-ма безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаціями. Цієї ж ночі зафіксовано удари по українських містах. Вранці 5 липня вибухи пролунали на Хмельниччині.