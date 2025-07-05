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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1182
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На Хмельниччині зрання гримлять вибухи

Росіяни атакують Хмельниччину ударними дронами — у регіоні працює ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Хмельниччині неспокійно

На Хмельниччині неспокійно / © Associated Press

Сьогодні, 5 липня, у Хмельницькій області під час оголошеної повітряної тривоги, що розпочалась о 08:14, було чути звуки вибухів.

За даними моніторингових каналів, у регіоні працює ППО.

Зокрема, Повітряні сили України зазначили: «Старокостянтинів — загроза застосування ударних БпЛА».

Від початку доби — це друга повітряна тривога, перша тривала від 00:45 до 05:23.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей України 4 липня лунала повітряна тривога. У Повітряних Силах України повідомили про загрозу ударних БпЛА.

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