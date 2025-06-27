Зранку на Хмельниччині знову лунають вибухи

Вибух. / © Associated Press

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Зранку 27 червня у Хмельницькій області сталися вибухи. В регіоні о 07:11 було оголошено тривогу через загрозу безпілотників.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторинги.

“На Хмельниччині знову чути звуки вибухів, про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

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Зауважимо, Повітряні сили попередили про те, що російський БпЛА зафіксували на півночі Хмельниччини. Дрон рухався в напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Україну БпЛА. У різних регіонах було зафіксовано безпілотники. Зокрема, і на Хмельниччині.

Окрім того, російські загарбники вдарили ракетами «Кинджал». Пуски здійснили два борти МіГ-31К. Моніторингові канали повідомили, що під атакою був Старокостянтинів. Атакували росіяни місто і “Калібрами”.

Дата публікації 12:05, 26.06.25 Кількість переглядів 176 Льотчик-винищувач Denfix знищив Shahed у нічному небі