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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зранку на Хмельниччині знову лунають вибухи

Військові попереджають про загрозу російських БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Зранку 27 червня у Хмельницькій області сталися вибухи. В регіоні о 07:11 було оголошено тривогу через загрозу безпілотників.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторинги.

“На Хмельниччині знову чути звуки вибухів, про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Зауважимо, Повітряні сили попередили про те, що російський БпЛА зафіксували на півночі Хмельниччини. Дрон рухався в напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Україну БпЛА. У різних регіонах було зафіксовано безпілотники. Зокрема, і на Хмельниччині.

Окрім того, російські загарбники вдарили ракетами «Кинджал». Пуски здійснили два борти МіГ-31К. Моніторингові канали повідомили, що під атакою був Старокостянтинів. Атакували росіяни місто і “Калібрами”.

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