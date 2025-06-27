Магнітна буря 27 червня: як себе вберегти

Сонце. / © NASA

Реклама

У п’ятницю, 27 червня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня - К-індексу 4.7.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Зауважимо, що останній тиждень Сонячна активність була різною Фахівці фіксували середні та потужні магнітні бурі.

Реклама

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулися два спалахи класу В і п'ять спалахів класу С. Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня.

Магнітна буря 27 червня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рекордна спека загрожує життю та провокує сплеск хвороб. Через спеку у відділеннях невідкладної допомоги побільшало пацієнтів. Фахівці попереджають: перегрівання може призвести до смерті.

Реклама



