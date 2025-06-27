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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну насувається спека: синоптикиня назвала дати

В Україні до кінця червня не слід очікувати суттєвого зростання температури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собака.

Собака. / © Associated Press

В Україні майже до кінця червня спекотно не буде. У середньому стовпчики термометрів показуватимуть +25°C. Крім того, місцями навіть дощитиме.

Коли очікувати суттєвого зростання температури, розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA.

У п’ятницю, 27 червня, у більшості областей буде зниження денної температури до +19-24°C. У суботу, 28 червня, буде прохолодніше через проходження атмосферного фронту. Очікується більше хмарності та опадів.

Втім, вже від неділі, 29 червня, атмосферний тиск почне підвищуватися. Над Європою і Україною зокрема буде встановлюватися антициклональний характер погоди.

“Опади припинятимуться, буде більше сонячних днів. Відповідно, температурні показники також почнуть зростати", – розповіла Птуха.

Від середини наступного тижня в Україні нарешті потеплішає. Температура +30°C підвищиться у більшості регіонів. Найбільше на півдні та південному сході стопвчики термометрів можуть піднятися ще більше.

За словами Птухи, у певних регіонах на півдні та в центрі може спостерігатися дефіцит опадів.

"Водночас може підвищуватися рівень пожежної небезпеки, тому треба слідкувати за попередженнями і в цьому сенсі", – зауважила синоптикиня.

Нагадаємо, екологи попереджають про збільшення кількості катаклізмів в Україні. Україна входить до так званої зони “торнадо”, де можливе утворення цих небезпечних атмосферних явищ. Через зміну клімату та підвищення середньої температури зростає ймовірність виникнення сильних гроз, граду і смерчів, особливо за різких перепадів температури.

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