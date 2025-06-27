На Украину надвигается жара: синоптик назвала даты

Собака. / © Associated Press

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В Украине почти до конца июня жарко не будет. В среднем столбики термометров будут показывать +25°C. Кроме того, местами будет даже дождь.

Когда ожидать существенного роста температуры, рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

В пятницу, 27 июня, в большинстве областей будет понижение дневной температуры до +19-24°C. В субботу, 28 июня, будет прохладнее из-за прохождения атмосферного фронта. Ожидается больше облачности и осадков.

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Впрочем, уже с воскресенья, 29 июня, атмосферное давление начнет повышаться. Над Европой и Украиной, в частности, будет устанавливаться антициклональный характер погоды.

"Осадки будут прекращаться, будет больше солнечных дней. Соответственно, температурные показатели тоже начнут расти", - рассказала Птуха.

С середины следующей недели в Украине наконец-то потеплеет. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке стопчики термометров могут подняться еще больше.

По словам Птухи, в некоторых регионах на юге и в центре может наблюдаться дефицит осадков.

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"В то же время может повышаться уровень пожарной опасности, поэтому нужно следить за предупреждениями и в этом смысле", - отметила синоптик.

Напомним, экологи предупреждают об увеличении количества катаклизмов в Украине. Украина входит в так называемую зону торнадо, где возможно образование этих опасных атмосферных явлений. Из-за изменения климата и повышения средней температуры возрастает вероятность возникновения сильных гроз, града и смерчей, особенно при резких перепадах температуры.

Дата публикации 16:11, 30.05.25 Количество просмотров 261 В небе над Черниговом появился смерч