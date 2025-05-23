Украину ожидают торнадо и +40°C: синоптики шокировали прогнозом на лето

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине радует: температура с каждым днем становится выше! Синоптики рассказали, как закончится рабочая неделя, а еще предупредили, чего ждать от лета 2025 года и какие опасные погодные явления могут накрыть Украину!

Все детали — в эксклюзиве TSN.ua.

Пятница, 23 мая, подарит украинцам преимущественно теплый и солнечный день. В большинстве регионов установится комфортная весенняя погода с температурой воздуха от +20 до +25°C. В некоторых областях возможны кратковременные дожди. На западе страны ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+22°C. Центральные регионы будут наслаждаться преимущественно солнечной погодой — днем столбики термометров покажут +22…+24°C, и осадки маловероятны. На востоке страны синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура поднимется до +23…+25°C. Южные области, в частности Одесса, Херсон, Николаев, будут традиционно держать лидерство по температурным показателям — до +26°C и без дождей. В северных регионах, как Черниговщина и Сумщина, возможны кратковременные дожди, однако дневная температура останется приятной — +21…+23°C. В общем, 23 мая в Украине будет теплым, иногда с незначительными осадками — типичный весенний день, создающий идеальные условия для прогулок, работы на свежем воздухе или отдыха на природе. Единственным исключением могут стать кратковременные дожди, так что зонтик не помешает в пути.

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Каким будет лето

Тем временем синоптики уже рассказывают предварительные прогнозы на лето 2025. Итак, в этом году лето в Украине обещает быть аномально теплым, с температурными показателями, превышающими средние многолетние нормы. Синоптики прогнозируют, что средняя температура летом может быть на 1–2°C выше нормы с пиком жары в июле, когда температура может превысить +40°C, особенно в южных и восточных регионах страны.

После прохладного мая июнь начнется с постепенного потепления. В Киеве ожидается дневная температура до +25°C, ночная — до +15°C, с преимущественно сухой и солнечной погодой.

А вот в июле и августе следует, как обычно, ожидать пик жары и возможные экстремальные явления. Июль традиционно является самым жарким месяцем в Украине, и 2025 год не станет исключением. Ожидается, что температура воздуха будет достигать +35…+40°C, особенно в южных и восточных областях.

Август также будет теплым, с температурой выше средней, но с меньшей вероятностью экстремальной жары.

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Поэтому специалисты рекомендуют летом избегать длительного пребывания на солнце в часы пик с 11:00 до 16:00, пить много воды и носить легкую одежду и следить за прогнозами погоды и предупреждениями о возможных грозах или других опасных явлениях.

Украинцев ждут опасные природные явления

Напомним, что ранее метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии «Телеграфу» предупреждал украинцев, что уже этим летом нас ждут опасные природные явления. Он отметил, что в Украине растет количество случаев образования торнадо и смерчей, которые могут стать еще более опасными. Метеоролог отметил, что прошлым летом погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, а в этом году возможно увеличение дождей и усиление грозовой активности. С повышением интенсивности гроз растет и риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как град, смерчи и торнадо.

По словам Кибальчича, смерчи в Украине, на самом деле, уже не редкость.

«Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит», — отметил специалист.

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Впрочем, усиленная активность гроз может привести к значительным осложнениям, в частности, град может повредить урожай, а шквальные ветры могут нанести серьезные повреждения в населенных пунктах.

Напомним, что в конце апреля 2025 года торнадо наблюдали в Киевской области, в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео, где видно, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту. Эксперты говорят, что необычное природное явление, заметившееся в столичном регионе, больше напоминает смерч, мало чем отличающийся от торнадо. Фактически это атмосферный вихрь, который образуется в результате столкновения двух контрастных воздушных масс — холодной и теплой. Чем больше контрастность воздушных масс, тем больше рисков для образования таких атмосферных явлений.

Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua. объяснил, что «есть регионы на планете, где торнадо происходят чаще, например на юге США или в других штатах, над которыми передвигаются воздушные массы из океана. Когда они встречаются с контрастными воздушными массами, это способствует образованию торнадо, поэтому они там более разрушительны и могут снести целые поселения, которые иногда встречаются.

В Украине торнадо и смерчи менее опасны. Но природа их образования одинакова».

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Эколог добавляет, что на самом деле торнадо и смерчи по-прежнему были в Украине, но больше эти природные явления фиксируются именно на юге Украины, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой — большая солнечная активность.

«Например, когда на юге стоит знойная погода с температурой воздуха +40 и вдруг происходит вторжение арктического воздуха. В таких условиях часто формируется торнадо, они могут возникать над морем или недалеко от берега. В Одесской области вихри можно заметить в июне прямо над морем. Конечно, при условии, что происходит вторжение холодного арктического воздуха. На грани, где раскаленная солнцем воздушная масса встречается с холодной, могут формироваться такие природные явления», — говорит Соколенко.

Эксперт считает, что торнадо это вполне привычное для Украины явление. Но подчеркивает один аспект.

По словам Соколенко, «из-за происходящих в Украине климатических изменений таких торнадо и смерчей может стать больше, а еще они могут стать более активными и опасными. Что касается торнадо, которое заметили в Киевской области, то он не слишком мощный. Эксперт объяснил, что мощным торнадо можно назвать проходящий через Флориду, когда он за 15 секунд уничтожил целый город. А торнадо с Киевщины — маломощное явление. Если бы кто-нибудь из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног, не больше. Хотя внешний вид вихря явно смутил автора видео».

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