Какому знаку Зодиака повезет 23 мая

Дева / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 мая?

День, когда силы – как моральные, так и физические – будут стремится к нулю, пока к вечеру не иссякнут совсем. Катализатором этого процесса могут стать ссоры и конфликты, поэтому имеет смысл отказаться от них. При малейшей возможности – а в пятницу она не исключена – желательно посвятить день отдыху и релаксации, тогда в начале следующей недели энергия будет нас буквально переполнять. Необходимо также обращать внимание на знаки, которые в это время может посылать Вселенная – несмотря на кажущуюся незначительность они будут очень важны, но не сейчас, а чуть позже.

Дева

Девам, которым сейчас – как никогда – важны позитивные эмоции, звезды настоятельно советуют вспомнить о любимом занятии – похоже, по причине тотальной профессиональной занятости они уже очень давно не уделяли ему времени. Возможно, некоторые навыки даже покажутся им утраченными, но стоит начать работать, как руки моментально все «вспомнят», и дальше останется только получать удовольствие от того, что делаешь.

Реклама

Читайте также: