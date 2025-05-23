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Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар в Украине снова подорожал после двух дней понижения.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 23 мая. Доллар прибавил 6 коп. Евро потерял 1 коп. Между тем, стоимость злотого осталась без изменений.
Об этом сообщили в Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,92 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,05 (0 коп.)
Как сообщалось, на данный момент курс валют в Украине пока относительно стабилен.