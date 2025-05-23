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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар в Украине снова подорожал после двух дней понижения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 23 мая / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 23 мая. Доллар прибавил 6 коп. Евро потерял 1 коп. Между тем, стоимость злотого осталась без изменений.

Об этом сообщили в Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,49 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 46,92 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,05 (0 коп.)

Как сообщалось, на данный момент курс валют в Украине пока относительно стабилен.

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