Что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы: прогноз аналитиков

Курсы валют. / © Associated Press

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НБУ поддерживает курс доллара на уровне 41,5 грн. Девальвация возможна только в конце года. В ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

Об этом сообщили в инвесткомпании ICU .

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе НБУ увеличил интервенции. Впрочем, при этом курс гривны сохранился крепче 41,5 грн за доллар.

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Относительно наличного курса, он оставался также достаточно стабильным, в пределах 41,2-41,7 грн за доллар в системно важных банках.

Аналитики убеждают, что из-за наблюдавшегося на прошлой неделе резкого роста интервенций НБУ стремится обеспечивать хотя бы достаточное, а то и чрезмерное предложение валюты на рынке, чтобы гривна оставалась крепкой.

"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в настоящее время курс валют в Украине пока относительно стабилен. Главной новостью на прошлой неделе на валютном рынке стало заметное удешевление евро – его кросс-курс к доллару снизился почти на 1% или в среднем на 40 копеек.

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