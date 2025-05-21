День ангела 21 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 21 мая

21 мая 2025 года поздравьте с именинами Константина, Михаила, Елену.

Константин — латинское происхождение, означает “постоянный”. В детстве надежен, тих. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, дружелюбным.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как “кто как Бог”. В детстве активный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, хочет получить признание в обществе.

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Елена — древнегреческие корни, толкуется как “огненная”. В детстве отличается особенно мощной харизмой. Во взрослом возрасте становится эмоциональной, открыто выражает свои чувства.

День ангела 21 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силы на добрые дела, вдохновляет на свершение и поддерживает во всех жизненных путях. Крепкого здоровья, гармонии в душе и ежедневного ощущения Божьей любви!

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С Днем ангела, дорогой (а) [имя]! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, дарит тебе свет, покой и уверенность в завтрашнем дне. Желаю тебе тепла в сердце, верных друзей и неугасающего внутреннего света!

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С праздником тебя — с Днем ангела! Пусть каждый день случаются приятные неожиданности, а твой ангел-хранитель ласково шепчет правильные решения, защищает от невзгод и добавляет вдохновение ко всему, что ты делаешь!

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С Днем ангела! У каждого из нас есть невидимая поддержка — твой ангел-хранитель. Пусть он укрепляет тебя в трудностях, защищает в опасности и ведет по пути веры, мира и любви. Пусть в сердце царит покой, а в жизни благополучие и гармония!

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Сегодня — особый день, потому что это день твоего небесного покровителя. Желаю, чтобы твоя душа всегда была в согласии с небом, чтобы сердце чувствовало благословение каждый миг. Пусть добро, что ты несешь в мир, возвращается к тебе сторицей!