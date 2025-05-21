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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 21 мая: Генштаб обновил данные

оккупанты также теряют вооружение. В частности, за прошедшие сутки 23 артсистемы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери армии РФ составляют практически 977 тыс. / © Associated Press

По состоянию на утро 21 мая ВСУ уничтожили 976 780 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ в войне:

  • личного состава – около 976 780 (+980) человек,

  • танков ‒ 10835 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2) ед,

  • артиллерийских систем - 28090 (+23) ед,

  • РСЗО – 1388 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),

  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76) ед,

  • специальная техника – 3895 (+1).

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что якобы РФ ударила по полигону в Сумской области.

Между тем, младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов назвал инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом «по меньшей мере преступной халатностью, а фактически — государственной изменой».

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