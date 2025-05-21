Потери России на 21 мая: Генштаб обновил данные

Потери армии РФ составляют практически 977 тыс. / © Associated Press

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По состоянию на утро 21 мая ВСУ уничтожили 976 780 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ в войне:

личного состава – около 976 780 (+980) человек,

танков ‒ 10835 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28090 (+23) ед,

РСЗО – 1388 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76) ед,

специальная техника – 3895 (+1).

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что якобы РФ ударила по полигону в Сумской области.

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Между тем, младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов назвал инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом «по меньшей мере преступной халатностью, а фактически — государственной изменой».

Дата публикации 06:48, 21.05.25 Количество просмотров 34 Взрывы в Сумах! В городе исчез свет!