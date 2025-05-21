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Потери России на 21 мая: Генштаб обновил данные
оккупанты также теряют вооружение. В частности, за прошедшие сутки 23 артсистемы.
По состоянию на утро 21 мая ВСУ уничтожили 976 780 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ в войне:
личного состава – около 976 780 (+980) человек,
танков ‒ 10835 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2) ед,
артиллерийских систем - 28090 (+23) ед,
РСЗО – 1388 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),
крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76) ед,
специальная техника – 3895 (+1).
Напомним, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что якобы РФ ударила по полигону в Сумской области.
Между тем, младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов назвал инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом «по меньшей мере преступной халатностью, а фактически — государственной изменой».