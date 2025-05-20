Скриншот из пропагандистского видео: РФ утверждает, что это — кадр удара по полигону

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Российские войска нанесли удар по полигону Сил обороны в Сумской области, пишет ряд украинских военных блоггеров и журналистов.

«Снова скопление военных/строение в прифронтовой зоне. Россия ударила Искандером по полигону в Сумской области, где тренировались украинские военные. Перед этим над полигоном висел разведдрон», — пишет журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Информацию об ударе косвенно подтверждает и Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24 штурмового батальона «Айдар», на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

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Он назвал инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом «по меньшей мере, преступной халатностью, а фактически — государственной изменой».

«Если ситуацию в Днепре еще можно назвать провалом по контролю неба в относительно безопасном тылу, то здесь есть циничная казнь рекрутов», — подчеркнул «Осман».

«Сумщина. Меньше 50 км до границы с РФ. И вновь скопление личного состава/построение в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские развед БПЛА. За потери не знаю, надеюсь, обошлось без них. Но ситуация показательна. Показательно, каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности», — пишет блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

Тем временем пропагандистские Telegram-каналы распространяют якобы кадры удара якобы по лагерю подготовки украинских военных на Сумщине.

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На видео видно, что разведывательный БпЛА долго висел над территорией. По неподтвержденной информации, от места удара до границы с РФ — менее 50 км

Официального подтверждения этой информации от Генштаба или Минобороны нет.

Отметим, что сегодня Сумская ОВА подтвердила, что оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде Сумской области, «в результате чего пострадала инфраструктура одного из местных предприятий». Был ли это удар по полигону, ОВА ничего не уточняла.

«По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар Поврежденная инфраструктура. Идет аварийно-спасательная операция. Подчеркиваю на соблюдении мер личной и коллективной безопасности», — написал председатель Шосткинской громады Николай Нога.

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Напомним, что в марте этого года оккупанты нанесли удар по полигону возле Днепра, где находились украинские военные.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ! РОССИЯ УДАРИЛА ПО ПОЛИГОНУ С БОЙЦАМИ ВСУ! Жуткие подробности!