Как с помощью соды отбелить грязные кроссовки

Использование этого натурального ингредиента позволяет безопасно и бережно почистить обувь.

На странице what.sophie.does рассказали об интересном и действенном способе, как почистить и отбелить любимую пару кроссовок в домашних условиях.

Вам понадобится:

Пищевая сода – натуральный абразив, помогающий удалить грязь и пятна;

Моющее средство – выбирайте жидкое средство для мытья посуды или мягкий стиральный гель;

Влажная щетка;

Кухонные полотенца.

Что делать:

Снимите стельки и шнурки;

Смешайте в равных частях пищевую соду и моющее средство;

Потрите кроссовки влажной щеткой;

Тщательно смойте грязь;

Просушите полотенцем и поставьте на солнце, положив внутрь обуви кухонные полотенца, чтобы они впитали влагу.

Советы:

Чтобы ваши кроссовки оставались в хорошем состоянии, старайтесь чистить их после каждого надевания, особенно после активных прогулок.

После чистки можно обработать кроссовки водоотталкивающим спреем, что поможет защитить их от загрязнений в будущем.

Следуя этой простой инструкции, вы сможете без труда вернуть своим любимым кроссовкам их первоначальное состояние.

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