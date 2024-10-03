Как с помощью соды отбелить грязные кроссовки

Использование этого натурального ингредиента позволяет безопасно и бережно почистить обувь.
На странице what.sophie.does рассказали об интересном и действенном способе, как почистить и отбелить любимую пару кроссовок в домашних условиях.
Вам понадобится:
- Пищевая сода – натуральный абразив, помогающий удалить грязь и пятна;
- Моющее средство – выбирайте жидкое средство для мытья посуды или мягкий стиральный гель;
- Влажная щетка;
- Кухонные полотенца.
Что делать:
- Снимите стельки и шнурки;
- Смешайте в равных частях пищевую соду и моющее средство;
- Потрите кроссовки влажной щеткой;
- Тщательно смойте грязь;
- Просушите полотенцем и поставьте на солнце, положив внутрь обуви кухонные полотенца, чтобы они впитали влагу.
Советы:
- Чтобы ваши кроссовки оставались в хорошем состоянии, старайтесь чистить их после каждого надевания, особенно после активных прогулок.
- После чистки можно обработать кроссовки водоотталкивающим спреем, что поможет защитить их от загрязнений в будущем.
Следуя этой простой инструкции, вы сможете без труда вернуть своим любимым кроссовкам их первоначальное состояние.
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