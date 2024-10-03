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Как с помощью соды отбелить грязные кроссовки

Как с помощью соды отбелить грязные кроссовки

Как с помощью соды отбелить грязные кроссовки / Фото: Getty Images

Использование этого натурального ингредиента позволяет безопасно и бережно почистить обувь.

На странице what.sophie.does рассказали об интересном и действенном способе, как почистить и отбелить любимую пару кроссовок в домашних условиях.

Вам понадобится:

  • Пищевая сода – натуральный абразив, помогающий удалить грязь и пятна;
  • Моющее средство – выбирайте жидкое средство для мытья посуды или мягкий стиральный гель;
  • Влажная щетка;
  • Кухонные полотенца.

Что делать:

  • Снимите стельки и шнурки;
  • Смешайте в равных частях пищевую соду и моющее средство;
  • Потрите кроссовки влажной щеткой;
  • Тщательно смойте грязь;
  • Просушите полотенцем и поставьте на солнце, положив внутрь обуви кухонные полотенца, чтобы они впитали влагу.

Советы:

  • Чтобы ваши кроссовки оставались в хорошем состоянии, старайтесь чистить их после каждого надевания, особенно после активных прогулок.
  • После чистки можно обработать кроссовки водоотталкивающим спреем, что поможет защитить их от загрязнений в будущем.

Следуя этой простой инструкции, вы сможете без труда вернуть своим любимым кроссовкам их первоначальное состояние.

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