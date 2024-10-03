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Интересный лайфхак: как приталить широкое платье

Интересный лайфхак: как приталить широкое платье

Как приталить широкое платье / Фото: Getty Images

Этот лайфхак пригодится всем, кто хочет внести изменения в свой гардероб, не прибегая к шитью.

На странице FashionNova показали простой и удобный способ приталивания широкого платья без сложных манипуляций и ушивания. Вам понадобится металлическое кольцо, это может быть обычный браслет, и резинка.

Что делать:

  • Возьмите браслет, наденьте платье наизнанку и задом наперед;
  • Браслет расположите под платьем где-нибудь посреди туловища;
  • Захватите браслет пальцами и наденьте на него резинку. Сделайте несколько оборотов, чтобы она хорошо держалась;
  • Теперь переоденьте платье так, как оно должно быть. Позади на спине у вас будет браслет.

Советы:

Такой лайфхак можно сделать с топами, майками, даже футболками, если вы хотите их приталить.

Благодаря этому простому лайфхаку вы сможете быстро и легко изменить облик своих широких платьев и топов, сделав их более фигурными и стильными.

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