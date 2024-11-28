Украинцы будут возвращать продукты в супермаркеты по новым правилам

Новый порядок вступит в силу после отмены военного положения.

Правительство утвердило новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после прекращения или отмены военного положения.

"Предложенный механизм позволит защитить права покупателей и одновременно предоставит бизнесу возможность быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы. Это в определенной степени обезопасит добропорядочный бизнес от проверок и станет надежным механизмом защиты прав потребителей", — объяснила замминистра Татьяна Бережная.

Покупатели могут обменивать непригодные/опасные продукты или возвращать за них деньги. В то же время установлены четкие сроки возврата или замены продуктов, порядок действий потребителя и продавца.

В частности, возвращать или заменять продукты можно будет:

в течение суток, если речь идет о хранении при температуре +6°C

в течение трех дней, если предельный срок "применить к" или минимальный срок годности товара не превышает 14 дней (но до истечения срока годности)

в течение 14 дней, если это продукты со сроком годности более 14 дней

Если продукты были куплены в Интернете, сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения товаров заказчиком.

Напомним, что украинские предприниматели лишились возможности компенсировать потери, объявив о повышении налогов задним числом.

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