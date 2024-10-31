В ВР сообщили, уменьшатся ли зарплаты наемных работников

При начислении зарплат за октябрь, отпускных или больничных будет применяться действующая ставка военного сбора – 1,5%.

Даже если закон о повышении налогов будет подписан президентом 31 октября, зарплаты наемных работников за октябрь не уменьшатся.

Об этом заявила нардепка, член финансового комитета ВР Нина Южанина.

Она также пояснила, что при начислении зарплат, отпускных или больничных будет применяться действующая ставка военного сбора 1,5% (а не 5%).

"Те, кто уже получил зарплаты, убедились в этом", — добавила она.

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Между тем, отметила Южанина, бизнес призывает президента наложить вето на законопроект 11416-д об историческом повышении налогов и предлагает другие изменения, среди которых:

оставить ставку ВЗ на уровне 1,5% для зарплат и других доходов физлиц;

временно (сроком на два года или до конца военного положения) увеличить НДС на 2%;

дифференцировать военный сбор для ФЛП в соответствии с группой, на которой находится плательщик;

обеспечить гарантии соблюдения условий налогообложения в правовом режиме "Действие.

"В этой связи еще раз подчеркну: ресурсы привлечения в бюджет дополнительных средств для финансирования нашей армии есть в необходимом количестве и я их предложила (игровой бизнес, табачная отрасль, рента за добычу газа). И тогда можно будет обойтись и без повышения ставки НДС", — объяснила Южанина.

По ее мнению, в нынешнем виде закон является "слишком ретроспективным" в отношении физических лиц-предпринимателей.

Напомним, глава ВР уже подписал законопроект о рекордном повышении налогов, поэтому парламентарии ожидают того, что его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

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