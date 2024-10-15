Глава ВР подписал закон о повышении налогов: что дальше

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект №11416д о повышении налогов и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп написал в Сети, что спикер парламента уже подписал налоговый законопроект №11416д и отправил его в Офис президента.

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"В ближайшее время ожидаем там подпись Президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", – говорится в заявлении Железняка.

Напомним, накануне Железняк сообщил, что закон о повышении налогов вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

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