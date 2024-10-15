Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Голова ВР підписав закон про підвищення податків: що далі

Голова ВР підписав закон про підвищення податків: що далі

Голова ВР Руслан Стефанчук / Фото: Facebook-сторінка Руслана Стефанчука / Фото: із соцмереж

Найближчим часом очікується підпис президента.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №11416д щодо підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп написав у Мережі, що спікер парламенту вже підписав податковий законопроект №11416д і відправив його до Офісу президента.

"В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення", – йдеться в заяві Железняка.

Нагадаємо, напередодні Железняк повідомив, що закон про підвищення податків набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Паніка в Мережі! Усе, що треба знати про податки: хто тепер платитиме більше

Паніка в Мережі! Усе, що треба знати про податки: хто тепер платитиме більше

Повʼязані теми:

Наступна публікація