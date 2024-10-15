Голова ВР підписав закон про підвищення податків: що далі

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №11416д щодо підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп написав у Мережі, що спікер парламенту вже підписав податковий законопроект №11416д і відправив його до Офісу президента.

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"В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення", – йдеться в заяві Железняка.

Нагадаємо, напередодні Железняк повідомив, що закон про підвищення податків набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування.

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