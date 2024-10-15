Наскільки масово росіяни здаються у полон: відповідь ЗСУ

Впродовж місяця окупанти щодня продовжують штурмові дії, намагаючись досягти бодай якихось результатів. Значна частина особового складу РФ хоче вижити й здається в полон.

Про це сказав командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо".

За словами Отченаша, фактично ворог не досягає своїх цілей, враховуючи втрати, яких зазнає.

"Ми знищуємо техніку противника та значну кількість його особового складу", – зауважив Отченаш.

Командир акцентував, що є певна кількість військовополонених РФ, які добровільно здаються в полон через низький морально-психологічний стан.

"Росіяни починають усвідомлювати, що їх кидають на м'ясо. 80% ворожих штурмів розбиваються об лінію оборони нашої бригади, і вони просто гинуть. Тому значна частина особового складу РФ зараз хоче вижити й здається в полон", – наголосив Отченаш.

Нагадаємо, станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 671 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових

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