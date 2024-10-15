Втрати Росії станом на 15 жовтня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили чимало техніки.
Станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 671 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8988 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,
- артилерійських систем – 19430 (+9) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+4).
Як повідомлялося, у Мережі з'явилася інформація про те, що росіяни втратили винищувач Су-34 разом з екіпажем.