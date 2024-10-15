Втрати Росії станом на 15 жовтня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 671 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,

танків ‒ 8988 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,

артилерійських систем – 19430 (+9) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),

крилаті ракети ‒ 2620 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+4).

Як повідомлялося, у Мережі з'явилася інформація про те, що росіяни втратили винищувач Су-34 разом з екіпажем.