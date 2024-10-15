Потери России на 15 октября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 671 400солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 671 400 (+1210) человек,

танков ‒ 8988 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17939 (+44) ед,

артиллерийских систем – 19430 (+9) ед,

РСЗО – 1231 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10),

крылатые ракеты ‒ 2620 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26654 (+32) ед,

специальная техника – 3441 (+4).

Как сообщалось, в Сети появилась информация о том, что россияне потеряли истребитель Су-34 вместе с экипажем.

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