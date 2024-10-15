Потери России на 15 октября: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 671 400солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 671 400 (+1210) человек,
- танков ‒ 8988 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17939 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 19430 (+9) ед,
- РСЗО – 1231 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 2620 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26654 (+32) ед,
- специальная техника – 3441 (+4).
Как сообщалось, в Сети появилась информация о том, что россияне потеряли истребитель Су-34 вместе с экипажем.
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